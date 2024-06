Stromausfall im Zollernalbkreis "Achtung, Räume sofort verlassen" - Warnsignal mitten in der Nacht

Eine kuriose Durchsage erklingt in der Nacht auf Sonntag aus den Lautsprechern der Hainbuchschule. Währenddessen ist es in Grosselfingen, Weilheim und Bisingen zu einer Reihe an Stromausfällen gekommen. Laut Netze BW war ein technischer Defekt die Ursache.