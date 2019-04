Lichtenstein Mit Hammer auf Ehefrau eingeschlagen

Gegen den 50-Jährigen bestand wegen zurückliegender häuslicher Gewalt bereits ein gerichtliches Kontakt- und Annäherungsverbot, allerdings wohnte er mit Erlaubnis seiner Ehefrau seit Kurzem wieder in der ehelichen Wohnung.

Nach Attacke mit Hammer in Küche Messer geholt

Am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, kam es zunächst zu einem verbalen Streit, in dessen Verlauf der Beschuldigte im gemeinsam bewohnten Haus offenbar mit einem Vorschlaghammer auf seine Frau losging und sie durch einen Schlag am Kopf verletzte. Weitere Schläge konnte die 44-Jährige abwehren, wobei sie Verletzungen an den Armen davontrug.