1 Für die 17-Jährige kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). Foto: Boris Roessler/dpa/Boris Roessler Beim Überholen soll ein Autofahrer in Lichtenstein eine entgegenkommende Bikerin übersehen haben. Für die junge Frau endet der Unfall tödlich.







Eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Unfall in Lichtenstein (Kreis Reutlingen) tödlich verletzt worden. Sie sei am Mittwochabend noch an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 312 gestorben, teilte die Polizei am Morgen mit.