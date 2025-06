Lichtblick in schweren Zeiten: Oberschopfheimer Winzer holen sich fünf Medaillen für Weine ein

Die Winzergenossenschaft ist überglückliche neue Medailleninhaberin. Drei Weine wurden mit der Goldmedaille und zwei mit der Silbermedaille über den „Badischer Weinbauverband“ ausgezeichnet. „In der aktuellen Situation mit rückläufigem Weinverkauf tut der Medaillensegen sehr gut“, erklärte Stefan Röderer, stellvertretender Vorsitzender der WG Oberschopfheim, im Gespräch mit unserer Redaktion. Alle fünf Weine sind aus Reben von Oberschopfheimer Winzern. Streng nach dem Motto: „Wo Oberschopfheim drauf steht, ist auch Wein von Oberschopfheimer Winzern drin.“ Alle prämierten Weine kommen in der Dreiviertelliterflasche. „Damit ein Wein überhaupt an der Weinprämierung teilnehmen darf, benötigt er ein Gütesiegel über das Weinbauinstitut“, erklärte Karin Schulz, Geschäftsführerin der Winzergenossenschaft Oberschopfheim. „Dieses Gütesiegel bekommt nicht jeder Wein“, weiß die Oberschopfheimerin. Alle Weine stammen von ausgesuchten Weinreben und Winzern, die nur 80 Kilo pro Ar am Weinstock reifen lassen – für gewöhnlich sind es 250 Kilo. Die Weinqualität erreiche sich über diese ausgesuchten Weinstöcke.

Massive Einbrüche zwingen zu Sparmaßnahmen

Weine in der Dreiviertelflasche hätten im vergangenen Jahr einen massiven Einbruch erfahren, teilte bereits WG-Vorsitzender Frank Erb zur jüngsten Hauptversammlung mit. Erb spielte mit offenen Karten und erklärte die Einbrüche lägen bei zehn, 20 und auch 30 Prozent – je nach Sorte. Das schmerze und zwinge zu Sparmaßnahmen. Entsprechend dem Absatz soll künftig auch der Ausbau angepasst werden.

Massive Defizite lassen auch auf die kommenden fünf Jahre das Winzerhüs einmal mehr in den Mittelpunkt rücken. Wenn dort die Absatzzahlen weiter zurück gehen, dürfte dessen Erhalt auf dem Prüfstand stehen. „Alle Weinbaubetriebe und Winzergenossenschaft sehen sich mit rückläufigen Umsatzzahlen konfrontiert“, weiß Schulz. Umso wichtiger sei, noch mehr den Verkauf anzukurbeln, um die Menschen davon zu überzeugen, den heimischen Wein zu trinken. Die Pracht der schönen Weinberge auf dem Spaziergang oder im Vorbeifahren zu bewundern, sei eine Sache. Den Wein der Weinbauern zu kaufen, eine andere. Darum geht es in der Zukunft. Weinverkauf, Erhalt des Winzerhüses und die idyllischen Weinberge stehen in direktem Zusammenhang, so Röderer.

Erstmals wird alkoholfreier Sekt angeboten

Untätig bleibt die Winzergenossenschaft nicht. Verstärkt geht sie mit ihren Weinen in der Selbstvermarktung in die Fläche. Am kommenden Wochenende ist Winzerhock mit Weinprobe im Winzerkeller. Ganz besondere Weine stehen hier zur Auswahl. Schulz freut sich auf den Cocktailstand, an dem sie mit ihrem Team frische Cocktails mit den Weinen und Dreiangelsekt mischt. Erstmals kommt auch ein alkoholfreier Sekt zum Ausschank. Nicht der Dreiangelsekt, sondern ein erster Ausbau des Badischen Winzerkellers. Der Badische Winzerkeller sei auch daran, einen alkoholfreien Wein zu schaffen, aber dieser brauche noch etwas Zeit, weiß Röderer.

Die WG Oberschopfheim schenkt ihre Weine außerdem am 27. Juni zur Frie-Night bei der Volksbank in Friesenheim aus. Am 2. August ist Weinsommernacht am Steinkreuz im Weinberg, in der Flurbereinigung – weitere Veranstaltungen werden folgen, sagte Röderer.

Auszeichnungen

Folgende Weine des Jahrgangs 2023 wurden ausgezeichnet: Goldmedaille: Riesling, Qualitätswein, trocken. Weißer Burgunder, Kabinett, feinherb. Weißer Burgunder, Kabinett, trocken. Silbermedaille: Grenzgänger, Spätburgunder, Regent. Spätburgunder Weißherbst, feinherb