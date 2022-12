2 Sorgte für Aufmerksamkeit: Die nächtliche Landung des Rettungshubschraubers auf dem Bernecksportplatz. Foto: Dold

Um für den Rettungshubschrauber eine optimale Landemöglichkeit zu schaffen, hat die Feuerwehr Schramberg am Dienstag gegen 19 Uhr den Bernecksportplatz ausgeleuchtet.















Schramberg - Bei einem medizinischen Notfall in Schramberg, bei der ein Patient in eine Klinik gebracht werden musste, hat die Feuerwehr den Rettungsdienst unterstützt. So sorgte die alarmierte Talstadtwehr dafür, dass das Spielfeld am Bernecksportplatz ausgeleuchtet wurde und sorgte zudem mit den Blaulichtern dafür, dass der Pilot des Rettungshubschraubers die Landestelle von oben als solche erkennen konnte.

Auf Tartanfeld gelandet

Da allerdings auf der eigentlich vorgesehenen Landefläche neben dem Sportgelände Geräte und auch Tore standen, hatte sich der Pilot aus Sicherheitsgründen dafür entschieden, nebenan auf dem Tartanspielfeld zu landen.