Licht aus in Meßstetten Das steckt hinter dem Stromausfall Julia Gern 26.11.2025 - 15:14 Uhr 1 In Meßstetten war der Strom weg. Foto: Gern In Teilen Meßstettens wurde es am Mittwochabend zappenduster: Stromausfall. Die EnBW erklärt auf Anfrage, was los war. Link kopiert Laut EnBW-Pressestelle war der Strom ab 21:11 Uhr weg. „Auslöser des Stromausfalls war ein technischer Defekt im 20-kV-Mittelspannungsnetz“, teilt die EnBW auf Anfrage mit. „Durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz konnte der Netze BW-Entstördienst in Zusammenarbeit mit der Leitstelle die Versorgung schrittweise wieder herstellen.“ Unsere Empfehlung für Sie Kreisbrandmeister zum Krisenfall Was tun, wenn im Zollernalbkreis Strom und Handy ausfallen? Plötzlich ist die Wohnung dunkel, Stromausfall. Das Handynetz gestört. Und nun? Kreisbrandmeister Sven Röger erklärt, wie man sich im Idealfall verhält. Demnach hatten ab 21:48 Uhr alle Haushalte wieder Strom. Wie viele Haushalte betroffen waren, ist der EnBW aktuell nicht bekannt.