Licht aus in Meßstetten: Das steckt hinter dem Stromausfall

In Teilen Meßstettens wurde es am Mittwochabend zappenduster: Stromausfall. Die EnBW erklärt auf Anfrage, was los war.

Laut EnBW-Pressestelle war der Strom ab 21:11 Uhr weg.

„Auslöser des Stromausfalls war ein technischer Defekt im 20-kV-Mittelspannungsnetz“, teilt die EnBW auf Anfrage mit. „Durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz konnte der Netze BW-Entstördienst in Zusammenarbeit mit der Leitstelle die Versorgung schrittweise wieder herstellen.“

Demnach hatten ab 21:48 Uhr alle Haushalte wieder Strom. Wie viele Haushalte betroffen waren, ist der EnBW aktuell nicht bekannt.