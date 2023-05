1 Strahlt die Lahrer Marktstraße dieses Jahr wieder? Foto: Endrik Baublies/Archivfoto

Eigentlich sollte es bei der Gemeinderatssitzung am Montag gar nicht um das Thema gehen. Doch bei der Debatte um Erneuerungsmaßnahmen in der Innenstadt sprach Roland Hirsch die Weihnachtsbeleuchtung an. Sie sei unverzichtbar für das adventliche Flair im Stadtzentrum, betonte der SPD-Rat – und dass in dieser Sache deshalb eine Lösung gefunden werden müsse. Alles andere wäre ein „Armutszeugnis“. Notfalls müsse die Stadt einspringen und das Ganze bezahlen. Jörg Uffelmann (FDP) nahm den Ball auf und pflichtete bei: „Da sind wir dabei, da müssen wir einen Weg finden“.