Liberale Regeln im Terrassenbad: Deshalb sind Badeshorts in Lahr kein Tabu

Es ist eines der Aufregerthemen dieses Sommers: Immer mehr deutsche Freibäder verbieten Männern Schlabber-Badehosen. Die Stadt Lahr macht bei dem Trend nicht mit.

Weniger ist mehr: An diesem Grundsatz richten immer mehr Schwimmbäder im Dreiländereck ihre Bekleidungsvorschriften aus. Dort ist jetzt zu viel Stoff untersagt. Im Parkschwimmbad Lörrach müssen etwa seit dieser Saison Badehosen eng anliegen – womit Badeshorts für Männer verboten sind – und dürfen nur noch bis zum Knie reichen. Auch die Badebekleidung für Frauen muss eng anliegen sowie an den Ellenbogen und Knien enden. Damit sind Burkinis – Badeanzüge für muslimische Frauen, die den ganzen Körper bedecken – ausgeschlossen. Auch im Freibad Müllheim wurden die Regeln verschärft, dort sind Männern nur noch Badeshorts ohne Taschen gestattet.

Im Lahrer Terrassenbad geht es liberaler zu. Hier dürfen Frauen zum Schwimmen einen Burkini anziehen, falls er zuvor nicht als gewöhnliche Straßenkleidung getragen wurde und aus dem Material üblicher Badekleidung besteht, heißt es aus dem Rathaus. Männliche Besucher dürfen im Terrassenbad seit jeher Badeshorts tragen – und tun das auch mehrheitlich in ganz großer Zahl.

Es hat freilich Gründe, weshalb Lörrach und Co. Jungs und Männer in Badeshorts nicht mehr ins Wasser lassen. In den Hosentaschen der Schlabbershorts befanden sich oft alte Taschentücher oder andere unhygienische Gegenstände, die das Becken verdreckten, so die Begründung. Je knapper die Bademode, desto besser für die Wasser-Hygiene, dieser Gedanke steht hinter dem dortigen Badeshorts-Verbot.

Lahrer Stadtverwaltung gibt Entwarnung

Nun wünschen sich die Besucher natürlich auch im Terrassenbad eine gute Wasserqualität. Weshalb sind hier dann – ebenso wie in den anderen Freibädern im Lahrer Raum – Badeshorts erlaubt? „Hygienetechnisch gesehen stellt es kein großes Problem dar“, so die Lahrer Verwaltung. Im Terrassenbad habe man generell eine gute Wasserqualität, auch mit den bestehenden Bekleidungsvorschriften.

Die technische Filteranlage, die Chlorung sowie die pH-Regulierung würden ununterbrochen überwacht, um bei möglichen Problemen schnell ergreifen zu können, betont die Verwaltung. Selbst an heißen Tagen, wenn sich Tausende Besucher dort abkühlen, würde die Technik zuverlässig arbeiten. Nachts könne die Filteranlage Restverschmutzungen aufnehmen. „Am Morgen wird sie von unseren Fachkräften rückgespült, so dass die Filter wieder in einwandfreiem Zustand ihre Arbeit verrichten können.“ Allerdings könnte man mit weniger Chlor und längeren Filterzeiten arbeiten, „wenn weniger Verunreinigungen in die Becken eingetragen werden“, so die Verwaltung.

Nun ist allerdings auch im Terrassenbad nicht jede modische Verirrung gestattet – die Hausordnung erlaubt „das Baden nur in geeigneter Badekleidung“. Aus hygienischen Gründen ist es vor allem untersagt, Unterwäsche unter der Badeshorts zu tragen. Denn Unterhosen sammeln Schweiß, Bakterien, Staub und Hautpartikel. Wenn man mit Unterwäsche ins Becken springt, gelangen diese Keime und Rückstände ins Wasser – trotz Chlor.

Aber wird das Unterhosen-Verbot im Terrassenbad-Wasser auch kontrolliert? Ja, betont die Verwaltung. Das Personal würde die meist männlichen Jugendlichen, die diese Vorschrift missachten, ansprechen und auffordern, für das Baden die Unterwäsche unter der Badeshort auszuziehen. Generell seien im Terrassenbad Baumwolle, Jeansstoff sowie stark saugende Stoffe verboten.

Erlaubt sind männlichen Besuchern aber halt die bequemen Badehorts – und das wird auch so bleiben: „Momentan ist keine Änderung angedacht“, sagt die Stadt. Auch in den Freibädern im Kinzigtal sind die Regeln tolerant.

In französischen Freibädern sind Badeshorts verboten

Dass Badeshorts im Lahrer Terrassenbad gestattet sind, ist mit ein Grund dafür, weshalb es bei männlichen Besuchern aus Frankreich so beliebt ist, ebenso wie andere Freibäder diesseits der Grenze. Denn im Nachbarland gelten in Sachen Badebekleidung strengere Regeln. Männer, deren Badehose nicht eng genug ist, können dort des Schwimmbads verwiesen werden. Denn Badeshorts sind in französischen Schwimmbädern untersagt. Das bestimmt ein Gesetz aus dem Jahr 1903, das häufig auch noch im Jahr 2025 durchgesetzt wird.