Liberale Regeln im Terrassenbad: Deshalb sind Badeshorts in Lahr kein Tabu

Es ist eines der Aufregerthemen dieses Sommers: Immer mehr deutsche Freibäder verbieten Männern Schlabber-Badehosen. Die Stadt Lahr macht bei dem Trend nicht mit.
Weniger ist mehr: An diesem Grundsatz richten immer mehr Schwimmbäder im Dreiländereck ihre Bekleidungsvorschriften aus. Dort ist jetzt zu viel Stoff untersagt. Im Parkschwimmbad Lörrach müssen etwa seit dieser Saison Badehosen eng anliegen – womit Badeshorts für Männer verboten sind – und dürfen nur noch bis zum Knie reichen. Auch die Badebekleidung für Frauen muss eng anliegen sowie an den Ellenbogen und Knien enden. Damit sind Burkinis – Badeanzüge für muslimische Frauen, die den ganzen Körper bedecken – ausgeschlossen. Auch im Freibad Müllheim wurden die Regeln verschärft, dort sind Männern nur noch Badeshorts ohne Taschen gestattet.