Liberale in der Krise: Kubicki will an die FDP-Spitze - Dürr zieht zurück

Wolfgang Kubicki hatte sich schon einmal halb aus der Politik verabschiedet. Nun will er seine Partei aus der Krise führen. Amtsinhaber Dürr macht Platz. Ein anderer aber gibt nicht auf.
Berlin/Kiel - Nach der bitteren Serie von Wahlniederlagen sortiert sich die FDP-Spitze neu. Der langjährige Parteivize Wolfgang Kubicki will beim Parteitag im Mai Bundesvorsitzender werden, der amtierende Parteichef Christian Dürr verzichtet. Trotzdem sieht es nach einer Kampfkandidatur aus. Der nordrhein-westfälische Partei- und Fraktionschef Henning Höne bekräftigte am Ostersonntag, dass er ebenfalls antritt.