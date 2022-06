2 Rekultivierungsmaßnahmen sind ein Teil der langfristigen Planung für das ehemalige Liaporgelände, auf dem die Firma Lämmle eine Recyclinganlage betreiben will. Foto: Bieberstein

Der Gemeinderat Tuningen hat die Gesamtplanung der Recyclinganlage der Firma Lämmle mit einer Gegenstimme befürwortet. Allerdings fordert man in einigen Punkten Mitspracherecht und Informationspflicht.















Tuningen - Im Vorfeld des Antrags der Firma Lämmle Tuningen GmbH für das Planfeststellungsverfahren zur Errichtung einer Deponie auf dem ehemaligen Liaporgelände waren eine Vielzahl von Gutachten und Untersuchungen erforderlich. Zwei prall gefüllte Din-A4-Ordner mit über 500 Seiten lagen den Räten zur Durcharbeitung vor, und der Gemeinderat hatte hierzu eine Stellungnahme gegenüber dem Landratsamt Schwarzwald-Baar abzugeben.

Fachliche Unterstützung bekam die Gemeinde von Torsten Heilshorn als Fachanwalt für diesen Spezialbereich, im Vorfeld hatte ein umfassendes Abstimmungsgespräch mit den Gemeinderäten stattgefunden. Achim Huppertz als Vertreter der Firma Geiger wie auch der Deponieplaner erläuterten umfassend nochmals die einzelnen Schritte zur Errichtung der DK-0 Deponie.

Tonabbau in 20 bis 30 Jahren Thema

Die Gesamtfläche des Deponiegeländes beträgt rund 110 000 Quadratmeter wobei im Bauabschnitt zwei auch ein weiterer Tonabbau vorgesehen ist. Allerdings wird dies ein Thema in vermutlich rund 20 bis 30 Jahren sein, die ersten vier Abschnittsflächen reichen vorerst aus. "Wir werden die Deponie in kleinen Schritten vorbereiten und nicht eine Großmaßnahme durchführen", erklärte Huppertz. Dies ist insbesondere auch mit Blick auf den Naturschutz sinnvoll.

Auf einer kleineren Teilfläche befinden sich aus alten Liaporzeiten Schuttablagerungen, Fehlbrandmaterial und teils auch Ziegelmaterial aus dem ehemaligen Abgasturm. Diese Fläche soll komplett mit einer meterdicken wasserundurchlässigen Tonschicht und einer Entwässerungsschicht eingekapselt werden.

Die Ausgangslage dazu ist bestens, da genau dieses Tonmaterial in großen Mengen vorhanden und für diese Maßnahme bestens geeignet ist. Auch die Deponiesole wird mit einer solchen Schicht geschaffen, das Wasser, welches später durch das Deponiematerial sickert, kann so gezielt in die Rückhaltebecken eingeleitet und danach in den Weihhaldegraben geführt werden. Bereits im jetzigen Stadium wird das komplette Oberflächenwasser so geführt. Mit geschaffen wird hier ein größeres Biotop, welches auch für Besucher und Naturliebhaber zugänglich sein wird.

Emil Maier unzufrieden

Unzufrieden zeigte sich Gemeinderat Emil Maier über den weiteren Tonabbau, welcher nach Richtlinien des Bergrechtes entschieden worden sei, während der Gemeinderat hierzu aktuell noch keinerlei Anhörung bekommen habe. "Wir wurden in alten Zeiten schon einmal umgangen und wir wollen hier ein Mitspracherecht", so Maier.

In Sachen möglicher Lärmbelästigung verlangt die Gemeinde eine Anlehnung an die bereits festgelegten Betriebszeiten der Recyclinganlage. Auch fordert die Gemeinde während der Bau- und Betriebsphase eine andauernde gegenseitige Informationspflicht zwischen Betreiber, Landratsamt und Aufsichtsbehörde gegenüber der Gemeinde.

30 000 bis 35 000 Kubik Verfüllungsmaterial

Nach den Gutachten geht man von einem jährlichen Verfüllungsvolumen von 30 000 bis 35 000 Kubik Verfüllungsmaterial und rund 2800 Kubik Rekultivierungsboden aus. Dies bedeutet bei geplanten 220 Betriebstagen von maximal 15 Lkw-Anfahrten.

Das langfristige Ziel des Unternehmens ist es, das Abbauareal einer Wiederaufforstung zurückzuführen. Das wird vermutlich erst die nächste Generation in Tuningen erleben, aber zumindest werden jetzt die Weichen hierzu gestellt. Wenn die Einzelflächen verfüllt sind, werden diese mit einer 1,5 bis 2,5 Meter dicken Rekultivierungsschicht abgedeckt und im ersten Schritt begrünt.

Mit einer Gegenstimme von Emil Maier stimmten die Räte der Gesamtplanung zu.

