Mexiko-Stadt - Rund 800.000 Menschen haben an der diesjährigen Pride-Parade in Mexiko-Stadt teilgenommen. Dies sei eine historische Beteiligung an den Feierlichkeiten der LGBTQI+-Community gewesen, teilte die Stadtverwaltung mit.