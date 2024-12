LG farbtex Nordschwarzwald: LG farbtex Nordschwarzwald Athleten überzeugen

1 Julia Ehrle erreichte bei den Crosslauf-Europameisterschaften den vierten Platz. Foto: Ralf Görlitz

Julia Ehrle und Jens Mergenthaler von der LG farbtex Nordschwarzwald glänzten bei internationalen Wettkämpfen in der Türkei und in Genf mit beeindruckenden Leistungen.









Julia Ehrle von der LG farbtex Nordschwarzwald qualifizierte sich erneut für die Crosslauf-Europameisterschaften, die am vergangenen Wochenende in Antalya (Türkei) stattfanden. Es war bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass die 17-Jährige im deutschen Nationaltrikot antreten durfte. Ehrle trat in einem hochkarätigen U20-Feld gegen zwei Jahre ältere Konkurrentinnen an.