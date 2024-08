Am vergangenen Wochenende liefen im thüringischen Ilmenau die Deutschen Downhill-Jugendmeisterschaften. Levin Klausmann hatte Grund zu feiern: Er erkämpfte sich die Auszeichnung als Deutscher Jugendmeister im Downhillfahren.

Bereits in den vergangenen Jahren hat Levin auf nationaler und internationaler Ebene sein Können unter Beweis gestellt. Mit viel Wille, Risikobereitschaft, Trainingsfleiß und einer guten Einstellung gelang es Levin, das Rennen als Erster zu beenden, wie Mahlbergs Bürgermeister Dietmar Benz in einer Pressemitteilung berichtet.

Klausmann selbst bezeichnet das Rennen als einen der Höhepunkte seiner diesjährigen Wettkampfsaison. „Nachdem meine letzten Meisterschaften nicht immer unter dem besten Stern standen, war ich diesmal entsprechend aufgeregt“, berichtet der Sportler in einem selbstverfassten Rennbericht.

Sommerliche Temperaturen, die allgemeine Nervosität und eine neu angelegte Strecke machten das Event zu einer spannenden und abwechslungsreichen Herausforderung, heißt es in dem Bericht weiter. Bislang habe Klausmann die Strecke nur aus Videos gekannt. Aus diesem Grund sei es für ihn zunächst wichtig gewesen, den Track kennenzulernen und die optimale Line zu finden.

Der Sportler mit seiner Medaille Foto: privat

„Nach den ersten Trainingsläufen fühlte ich mich gut und kam auf dem Gelände gut zurecht, war mir aber noch unsicher, an welchen Stellen ich Zeit gewinnen könnte“, erinnert er sich. Der „Seeding Run“ am Samstag sei ordentlich verlaufen, einige kleine Fehler kosteten ihn zwar etwas Zeit, doch insgesamt sei er zufrieden gewesen.

Aufkommende Hektik des Rennens lenkt Fahrer von Nervosität ab

Am Sonntag sei die Nervosität gestiegen, vor allem als der vorhergesagte Regen pünktlich zum Ende des Trainings einsetzte. Die aufkommende Hektik habe den Sportler aber gut abgelenkt. Sein Ziel war klar: Den Rennlauf sauber und ohne Sturz zu beenden, also weniger Risiko einzugehen. Glücklicherweise konnte er den Plan umsetzen und gewann zum ersten Mal den Deutschen Meistertitel in seiner Alterskategorie U17.

Trainiert wird der Sportler von seinem Vater Marcus Klausmann. Dieser hatte als aktiver Downhillfahrer selbst zahlreiche nationale sowie auch internationale Erfolge zu verzeichnen.

Lob der Stadt Mahlberg

„Die Stadt Mahlberg gratuliert Levin zum Deutschen Meistertitel recht herzlich und freut sich mit ihm über diesen Riesenerfolg in seiner noch jungen Sportlerkarriere“, erklärt Bürgermeister Dietmar Benz in einer Pressemitteilung. „Mit viel Wille, Risikobereitschaft, Trainingsfleiß und einer guten Einstellung gelang es Levin, das Rennen als Erster zu beenden“, lobt Benz. Die Stadt Mahlberg wünsche Levin auf seinem weiteren sportlichen Weg alles Gute, vor allen Dingen noch viele Erfolge und verletzungs- und unfallfreie Fahrten. „Drücken wir die Daumen, dass der Deutsche Meistertitel Ansporn ist, auch in den kommenden Jahren mit Konstanz und großem Engagement weitere Titel einzuheimsen“, wünscht Bürgermeister Benz. Dank gelte auch den Eltern, Marcus Klausmann und Karoline Klausmann, für die stetige Unterstützung und Begleitung von Levin in seiner bisherigen sportlichen Karriere.