Leutselig, deutlich, persönlich: Viel Applaus und volles Haus für Cem Özdemir in Villingen

Vor vollem Haus in Villingen wirbt Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir für Zusammenhalt statt Kulturkampf – wirtschaftsnah, bürgerlich und mit Rückenwind für Martina Braun.
Es weht ein eisiger Wind, nicht nur wegen des aktuellen Winterwetters, sondern auch politisch. Im Kampf um die Wählergunst vor der Landtagswahl am 8. März werden jetzt die Messer gewetzt. Jüngst hat etwa die FDP ihr Wahlziel ausgegeben – sie will die Grünen aus der Regierung drängen, und FDP/DVP-Fraktionschef im baden-württembergischen Landtag Hans-Ulrich Rülke hatte gerade erst scharf gegen Cem Özdemir geschossen.