Leute: Schauspieler Kida Khodr Ramadan akzeptiert zweite Haftstrafe

1 Schauspieler Kida Khodr Ramadan befindet sich laut Staatsanwaltschaft seit Montag in Berlin im offenen Vollzug. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Er hatte sich lange gegen den Gang ins Gefängnis gewehrt. «4 Blocks»-Star Kida Khodr Ramadan sitzt seit wenigen Tagen in Haft. Nun hat er seine Berufung in einem weiteren Verfahren zurückgenommen.









Berlin - In T-Shirt und legerer Hose lässt sich Schauspieler Kida Khodr Ramadan von Justizbeamten aus dem Gefängnis in den geschichtsträchtigen Saal 500 des Berliner Kriminalgerichts vorführen. Doch überraschend verzichtet der "4 Blocks"-Star auf eine Verhandlung: Bevor der zweite Tag im Berufungsprozess vor dem Landgericht beginnt, nimmt der 47-Jährige seine Berufung zurück. Damit ist die Verurteilung zu zehn Monaten Haft ohne Bewährung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in vier Fällen rechtskräftig.