Leute: Zoll ermittelt gegen Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger ist vom Zoll am Münchener Flughafen festgesetzt worden.

Arnold Schwarzenegger ist auf dem Weg nach Österreich, als der Zoll am Flughafen in München ihn festsetzt: Es geht um eine teure Uhr.









München - Weil er eine wertvolle Luxusuhr nicht angemeldet haben soll, ist Schauspieler Arnold Schwarzenegger zeitweise vom Zoll am Münchner Flughafen festgehalten worden. Am späteren Nachmittag habe er jedoch seine Reise fortsetzen können, sagte ein Sprecher des Hauptzollamts München am Abend. Er habe dabei auch die Uhr mitnehmen können. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst über den Vorfall berichtet.