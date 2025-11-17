1 Hollywoodstar Jonathan Bailey hat über die Einschränkungen und Probleme gesprochen, die er in der Schule als schwuler Teenager hatte. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa Jonathan Bailey hat über Probleme in seiner Schulzeit als schwuler Teenager gesprochen. Er habe sich wie in einer Zwangsjacke gefühlt, erzählt er.







Los Angeles - Hollywoodstar Jonathan Bailey hat über die Einschränkungen und Probleme gesprochen, die er in der Schule als schwuler Teenager erlebt hat. "Mir wurde früh klar, dass das, worin ich so eindeutig und klar war - die Frage, wer ich bin -, nicht sicher war und nicht gefeiert wurde", erzählte der 37-jährige Brite der Plattform Sky News. "Und das fühlt sich an, als stecke man in einer Zwangsjacke."