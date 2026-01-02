Nachruf: Volksschauspieler Walter Schultheiß stirbt 101-jährig

Er war König und Pfarrer, grantiger Vermieter und Straßenkehrer. Nun ist der Vorzeigeschwabe Walter Schultheiß kurz vor Weihnachten gestorben.
Wildberg - Der schwäbische Volksschauspieler, Autor und Maler Walter Schultheiß ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Nach dem Tod am 22. Dezember in Wildberg im baden-württembergischen Landkreis Calw sei er im kleinen Kreis beerdigt worden, teilte der Südwestrundfunk (SWR) unter Berufung auf Schultheiß' Familie mit. Bundesweit wurde der Darsteller als der Vermieter Rominger des "Tatort"-Kommissars Bienzle bekannt.