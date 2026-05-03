Nach Zoff wegen eines Witzes um Fans des Schlägersängers bat Oliver Welke um Frieden. Carpendale lädt nun zum Konzert. Ob der Satiriker annimmt?
Berlin - Im Streit zwischen Howard Carpendale und Oliver Welke um einen Witz über seine Fans hat sich der Schlagersänger nach den jüngsten Worten des Satirikers in der "heute-show" versöhnlich gezeigt - und Welke zu einem seiner Konzerte eingeladen. "Oliver Welke hat am Freitag versucht, die Wogen zu glätten und um ein bisschen Frieden gebeten. Ich finde, damit ist es jetzt auch gut", schrieb Carpendale auf seinem Instagram-Account.