Leute: US-Sänger Billy Joel muss nach Operation Tour verschieben

New York - US-Musiker Billy Joel, der durch Songs wie "Piano Man" oder "We Didn't Start The Fire" weltberühmt wurde, wird seine laufende Tournee aus gesundheitlichen Gründen vier Monate lang aussetzen. Der 75-Jährige müsse sich von einer kürzlich vorgenommenen Operation erholen und sich einer Physiotherapie unterziehen, hieß es auf Instagram.

Man rechne mit einer vollständigen Genesung und einer Fortsetzung seiner Auftritte im kommenden Juli. Weitere Angaben zu seiner Erkrankung gab es nicht. Er bedauere es, Shows zu verschieben, doch seine Gesundheit gehe vor, teilte Joel mit.

Konzerte sollen nachgeholt werden

Betroffen sind Konzerte, die Joel in den nächsten Monaten in den USA, Kanada, Schottland und England geplant hatte. Sie sollen Ende 2025 und 2026 nachgeholt werden. Zuletzt war der "Piano Man" am 22. Februar im US-Bundesstaat Connecticut aufgetreten.

Anfang 2024 hatte Joel mit "Turn the Lights Back On" eine neue Single veröffentlicht. Im vorigen Juli beendete der Musiker nach zehn Jahren und 150 Konzerten seine legendäre Konzertserie im New Yorker Madison Square Garden. Ein Jahrzehnt lang war er dort einmal pro Monat aufgetreten, mit Ausnahme der Corona-Pandemie und wegen Erkrankungen.



Der vielfach preisgekrönte Sänger schaffte 1973 mit dem Album und gleichnamigen Song "Piano Man" den Durchbruch. Danach veröffentlichte er weitere Alben mit Erfolgssongs wie "Uptown Girl", "River Of Dreams", "She’s Always A Woman To Me", "It's Still Rock and Roll to Me", "We Didn't Start the Fire" und "Tell Her About It".