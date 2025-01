Leute: Traumschiff-Star hat in Australien Korallen adoptiert

1 Barbara Wussow denkt gern an Hawaii zurück. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Barbara Wussow ist seit 2018 beim ZDF-Ferienklassiker an Bord. Einige Reiseziele aus dieser Zeit liegen ihr besonders am Herzen. Jetzt ist sie in der Neujahrs-Folge «Curaçao» zu sehen.









Berlin - "Traumschiff"-Star Barbara Wussow sind einige Folgen der ZDF-Reihe am meisten in Erinnerung geblieben. "Drei Reiseziele haben mich während meiner Laufbahn besonders geprägt. Zum einen wäre das Australien mit Ayers Rock, Cairns und dem Great Barrier Reef. Zum anderen aber auch die traumhafte Amalfiküste und natürlich die Malediven", sagte die 63 Jahre alte Schauspielerin in einem ZDF-Interview.