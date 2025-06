Leute: Tiny miracle: Boris Becker zeigt Lilians gewölbten Bauch

1 In dem mehrsekündigen Video sieht man Beckers Frau Lilian de Carvalho Monteiro, wie sie in einem hellen Kleid ihre Hand an ihren gewölbten Bauch hält. (Archivbild) Foto: Christophe Gateau/dpa Erst letztes Jahr heiratete Ex-Tennisstar Boris Becker seine Partnerin Lilian in Italien. Nun zeigt er sie mit sichtbar gewölbtem Bauch in den sozialen Medien.







Berlin - Der dreifache Wimbledon-Sieger Boris Becker hat ein Video seiner Frau Lilian mit sichtbar gewölbtem Bauch veröffentlicht. "A tiny miracle is on the way...The best is yet to come," (Deutsch: Ein kleines Wunder ist auf dem Weg....Das Beste kommt noch.), hieß es in der Bildunterschrift des Videos, das der 57-Jährige auf Instagram postete. In dem mehrsekündigen Video sieht man Beckers Frau Lilian de Carvalho Monteiro, wie sie in verschiedenen Szenen in einem hellen Kleid ihre Hand an ihren leicht gewölbten Bauch hält. Beckers Anwalt war auf dpa-Anfrage zunächst nicht zu erreichen.