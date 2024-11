Leute: The Rock: Weihnachten früher oft ohne Vater gefeiert

2 Für Dwayne Johnson zählt an Weihnachten vor allem die Familie. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa

In knapp zwei Monaten ist Heiligabend. Die Hollywood-Stars Chris Evans und Dwayne Johnson erzählen, was ihre liebsten Weihnachtstraditionen sind. Für «The Rock» ist vor allem eine Sache wichtig.









Berlin - "Captain America"-Star Chris Evans und Dwayne "The Rock" Johnson haben ihre liebsten Weihnachtstraditionen verraten. Für Johnson (52) zählt an Weihnachten vor allem die Familie, wie der Hollywood-Schauspieler in Berlin sagte. "Ich weiß, dass das sehr simpel ist, aber als ich aufgewachsen bin, war mein Vater oft unterwegs und an Weihnachten nicht immer zu Hause."