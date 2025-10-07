Leute: Taylor Swift würde niemals ins All fliegen

Mit einer Rakete in den Weltraum entschwinden wie Katy Perry: Allein schon die Idee stößt Popstar Taylor Swift ab. Und dafür gibt es Gründe.
London - Popstar Taylor Swift hat im Gegensatz zu anderen Prominenten kein Interesse an einem Ausflug ins All. Auf eine entsprechende Frage im Interview des britischen Rundfunksenders BBC Radio 2 entgegnete die Sängerin: "Niemals! Warum sollte ich das tun? Es gibt keinen Grund dafür." Mehrmals machte sie deutlich, wie sehr sie eine Reise in den Weltraum ablehne: "Ich will es nicht, ich kann es nicht, ich will es nicht. Nein."