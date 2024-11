Leute: Taylor Swift will bei Tour-Finale noch einmal alles geben

Berlin - US-Superstar Taylor Swift will beim Finale ihrer "Eras"-Welttournee in Vancouver noch einmal alles geben. "Mein Team und ich sind auf einem ziemlichen Gefühlshoch, weil es für uns sehr real geworden ist: Die nächste Stadt wird die letzte der Eras Tour sein und der Abschluss des bisher außergewöhnlichsten Kapitels in meinem Leben", schrieb die 34-Jährige auf Instagram.

In Vancouver spielt die Musikerin drei Konzerte, das letzte am 8. Dezember - dann ist Schluss. Swift hatte ihre Tour am 17. März 2023 in Glendale im US-Bundesstaat Arizona gestartet. Auch wenn sie spätestens seit "1989" (2014) ein Superstar ist - die Welttournee hat Swifts Erfolg noch einmal befeuert. Die "Eras Tour" ist ein Ritt durch die gesamte Karriere der Sängerin. Dreieinhalb Stunden dauert jedes Konzert, 45 Songs stehen auf der Setlist.

Der Andrang nach einer mehrjährigen Konzertpause war so groß, dass in den USA das Verkaufssystem Ticketmaster zusammenbrach. Das beschäftigte sogar den US-Kongress. Der "Eras Tour"-Film, der vergangenes Jahr in die Kinos kam, gilt jetzt schon als erfolgreichster Konzertfilm aller Zeiten. In Deutschland spielte Swift sieben Konzerte in Gelsenkirchen, München und Hamburg, die ebenfalls nach Minuten ausverkauft waren.