Leute: Taylor Swift laut Forbes zweifache Milliardärin

2024 stand Taylor Swift erstmals auf der «Forbes»-Rangliste der vermögendsten Menschen der Welt. Laut einer neuen Schätzung ist ihr Vermögen seitdem weiter gestiegen.
Berlin - Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" schätzt das Vermögen von Pop-Superstar Taylor Swift (36, "Shake It Off") auf zwei Milliarden Dollar. 2024 habe die Musikerin dank der "Eras Tour" den Status einer Milliardärin erreicht, schrieb das Magazin. Bis März 2026 habe sich ihr Vermögen verdoppelt, womit sie zur reichsten Musikerin der Geschichte aufgestiegen sei. "Forbes" nannte Swift eine der kommerziell erfolgreichsten Songwriterinnen aller Zeiten.