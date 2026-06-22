Leute: Tausende Fans feiern Tom Holland und Zendaya in Berlin

Der neue «Spider-Man»-Film startet zwar erst in einem Monat in den Kinos. Tom Holland und Zendaya statten ihren Fans trotzdem schon mal einen Besuch ab - und bringen viel Gekreische mit.

Berlin - Einige kamen im "Spider-Man"-Anzug, andere kreischten und zückten ihr Handy für ein Selfie: Umgeben von Tausenden Fans haben die Hollywood-Schauspieler Zendaya (29) und Tom Holland (30) in Berlin einen ersten Vorgeschmack auf den neuen "Spider-Man"-Film gegeben. Bereits Stunden vor dem Auftritt versammelten sich Menschen trotz teils praller Sonne bei dem Fan-Event an der Uber-Arena.

Dort nahmen sich die Schauspieler, die privat ein Paar sind, Zeit für ihre Fans, machten Fotos mit ihnen und gaben Autogramme. Die Veranstalter sprachen von rund 5.000 Menschen vor Ort. Auf Plakaten waren Sprüche wie "I adore you" ("Ich bewundere dich") oder "The only spider I'm not afraid of" ("Die einzige Spinne, vor der ich keine Angst habe") zu lesen. Fußballstar Lukas Podolski kam zum Torwandschießen auf dem Areal vorbei.

"Spider-Man: Brand New Day" startet zwar erst am 29. Juli in den deutschen Kinos, Holland und Zendaya sind aber jetzt schon auf Pressetour. Der Film selbst wurde in Berlin allerdings nicht gezeigt. Für Hauptdarsteller Holland ist es der vierte "Spider-Man" Film. "Die gesamte Produktion war ein Traum. Einige Schauspieler kamen zurück, neue kamen hinzu. Sie waren alle fantastisch.", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Darum geht es in dem neuen "Spider-Man"-Film

In dem neuen Superhelden-Film, der mit zweieinhalb Stunden der längste Streifen aus der Reihe ist, muss Holland als Peter Parker erneut gegen einen Widersacher kämpfen, und das in einer Welt, die sich nicht mehr an ihn erinnert. Mit dabei ist wieder Zendaya als MJ. Zuletzt hatten Gerüchte über eine Hochzeit der Hollywood-Stars für Aufsehen gesorgt.

Auch Mark Ruffalo als Bruce Banner und Jon Bernthal als Punisher sind Teil des Casts. Zudem spielt "Stranger Things"-Star Sadie Sink mit. Mit dem Vorgängerfilm "Spider-Man: No Way Home" aus dem Jahr 2021 gelang ein Superhit, der weltweit Milliarden einspielte.