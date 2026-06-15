Schedeen spielte in der US-Sitcom «Alf» die Mutter der Tanner-Familie. Nun ist die US-Schauspielerin mit 77 Jahren gestorben. Von den Darstellerinnen und Darstellern der Familie lebt nur noch eine.
Berlin - Sie wurde in der Fernsehserie "Alf" als Kate Tanner berühmt - nun ist die US-Schauspielerin Anne Schedeen im Alter von 77 Jahren gestorben. Der langjährige Agent der Schauspielerin bestätigte den Tod auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien über den Tod berichtet. Sie beriefen sich auch auf einen Facebook-Post von Schedeens Familie auf dem Profil der Schauspielerin.