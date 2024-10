Leute: Sexsymbol mit 63? Stanley Tucci ist begeistert

1 Stanley Tucci sprach mit dem britischen "Observer". Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Schauspieler Stanley Tucci ist nicht nur für seine Filme bekannt, sondern auch für seine Kochkünste. Nach Meinung der britischen Zeitung «The Observer» macht ihn auch ein Instagramvideo zum Sexsymbol.









Link kopiert



London - Schauspieler Stanley Tucci (63) spricht in einem Interview darüber, dass er seit Veröffentlichung eines Instagramvideos von manchen als Sexsymbol wahrgenommen wird. Der US-Amerikaner hatte seiner Frau Felicity Blunt darin vor einigen Jahren einen Negroni gemixt. Die britische Sonntagszeitung "The Observer" fragte ihn nun, wie es sich anfühle, in seinem Alter so begehrt zu sein. "Ich bin begeistert", sagte Tucci. "Ich hoffe, es hält, wissen Sie?"