Hanna Plaß kann sich noch gut an ihren schlechtesten Kuss erinnern. Sie trug dabei eine Zahnspange. Und das hatte Folgen.

Berlin - Schauspielerin Hanna Plaß ("Faking Hitler") hat Erinnerungen an ihren schlechtesten Kuss geteilt. Sie habe dabei eine Zahnspange getragen - ihr Gegenüber auch, sagte die 1989 in London geborene Plaß der Zeitschrift "Gala". Die Spangen hätten sich dann verhakt.

Deutlich besser in Erinnerung geblieben ist ihr die beste Party ihres Lebens. Dort war Plaß eigenen Angaben zufolge als Hut verkleidet. Außerdem verriet die Schauspielerin, was bisher niemand über sie wisse: "Dass ich bisexuell bin."

In "Faking Hitler" spielte Plaß die Geliebte des Kunstfälschers Konrad Kujau (Moritz Bleibtreu). Plaß trat bereits in mehreren TV-Rollen auf, darunter die Comedy "Think Big!" (Sat.1) und die Dramaserie "8 Zeugen" (RTL+).