1 Johansson war 2019 als die als Schwarze Witwe gefürchtete Spionin Natasha Romanoff zu sehen. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Scarlett Johansson spielte in mehreren Filmen die Marvel-Heldin «Black Widow». In einem Interview beerdigt sie nun die Hoffnung einiger Fans auf eine Rückkehr.









Berlin - US-Schauspielerin Scarlett Johansson wird nach eigenen Worten nicht noch einmal in die Rolle der kämpferischen Marvel-Heldin Natasha Romanoff alias "Black Widow" schlüpfen. "Natasha ist tot. Sie ist tot. Sie ist tot. Okay?", sagte die 40-Jährige in einem Interview mit der Frauenzeitschrift "InStyle".