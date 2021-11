Wo gibt’s in Albstadt PCR-Tests? Corona-Warnstufe - Ungeimpfte müssen für Tests weit fahren und viel zahlen

Das Land Baden-Württemberg hat am Dienstag die Warnstufe ausgerufen. PCR-Tests gewinnen damit für Ungeimpfte eine größere Bedeutung. Doch wo kann man einen solchen in Albstadt machen, und was wird aus den Schnelltestzentren?