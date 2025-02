1 Sandra Bullock warnt ihre Fans vor gefälschten Accounts von sich in den sozialen Medien. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Immer wieder nehmen Online-Betrüger über gefälschte Profile von Stars Kontakt zu deren Fans auf. Nach «beängstigenden E-Mails» an ihre Schwester hat Sandra Bullock nun eine Mitteilung an ihre Fans.









Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock warnt ihre Fans vor gefälschten Accounts von sich in den sozialen Medien. "Bitte beachtet, dass ich in keiner Form an sozialen Medien teilnehme", heißt es in einem Statement der 60-Jährigen, welches das US-Magazin "People" veröffentlichte.