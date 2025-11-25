Leute: Sänger Jan Delay ist Hutträger des Jahres 2025

1 Der Sänger Jan Delay wurde zum „Hutträger des Jahres 2025“ gewählt. (Archivfoto) Foto: Uwe Anspach/dpa Ob auf der Bühne oder privat: Jan Delay setzt mit seinen Hüten ein Statement. Jetzt wurde der Sänger für seine Leidenschaft ausgezeichnet.







Hamburg/Köln - Hut und Sonnenbrille – das sind die unverwechselbaren Markenzeichen von Jan Delay. Jetzt wurde der Hamburger Sänger zum "Hutträger des Jahres 2025" gewählt. Mit der Auszeichnung ehrt der Hutverband GDH "einen stylischen Künstler, der erfolgreich deutsche Musikgeschichte mit sozial-politischer Haltung geschrieben hat", teilte der Hutverband Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte mit.