Leute: Ryan Reynolds und Blake Lively spenden für Hurrikan-Opfer

Berlin - Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds (47) und dessen Frau Blake Lively (37) haben für die Opfer der Hurrikans "Helene" und "Milton" eine Million Dollar (rund 914.000 Euro) gespendet. "Ihre langjährige Unterstützung von Feeding America in Krisenzeiten hat unserem Netzwerk vor Ort vor, während und nach Katastrophen geholfen", erklärte die Leiterin von Feeding America, Claire Babineaux-Fontenot am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram. Die Organisation versorgt Bedürftige in den USA mit Essen.