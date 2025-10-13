"Die ersten fünf Jahre meines Lebens verbrachte ich auf einem Militärstützpunkt in Deutschland und alle, die bei uns zu Hause ein- und ausgingen, waren Ärzte, die sich ausschließlich über medizinische Fachbegriffe unterhielten", berichtete die "The Morning Show"-Schauspielerin. "Ich war also noch sehr, sehr klein, saß am Esstisch und hörte meinem Vater und seinen Freunden sowie meiner Mutter und ihren Freundinnen zu, wie sie über wirklich heftige Operationen redeten."