Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon wollte eigenen Angaben zufolge als Kind lange Zeit wie ihre Eltern später einmal im medizinischen Bereich arbeiten. "Jahrelang wollte ich Chirurgin werden", zitierte das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" die 49-Jährige bei einer Veranstaltung in Los Angeles am Samstag. Demnach arbeitete Witherspoons Vater als Chirurg und ihre Mutter als Pflegekraft.