Leute: Rebecca Mir wechselt zu RTL

Erst kürzlich kündigte sie ihren Abschied von der ProSieben-Sendung «taff» an. Nun steht fest: Rebecca Mir verstärkt ab 2026 das Moderationsteam des RTL-Magazins «Exclusiv» neben Frauke Ludowig.
Köln - Fernsehmoderatorin Rebecca Mir hat einen neuen Job: Ab 2026 moderiert die 33-Jährige das RTL-Starmagazin "Exclusiv", wie der Sender jetzt mitteilte. Das Model wird demnach neben Hauptmoderatorin Frauke Ludowig (61) regelmäßig durch "Exclusiv" und "Exclusiv Weekend" führen. Zum Team vor der Kamera gehöre weiterhin auch Kena Amoa (55).