Leute: Rapper 50 Cent spielt Boxer in Street Fighter-Verfilmung

1 Rapper 50 Cent (Curtis Jackson) ist neben Jason Momoa in "Street Fighter" zu sehen. (Archivbild) Foto: Markus Scholz/dpa Das Videospiel «Street Fighter» gilt als absoluter Klassiker. Jetzt wird das Fighting-Game verfilmt - mit Rapper 50 Cent als Boxer.







New York - Rapper 50 Cent spielt in der "Street Fighter"-Verfilmung mit. Der Musiker verkörpert den Boxer und Antagonisten Balrog, wie "The Hollywood Reporter" berichtete. In der Adaption des erfolgreichen Games sind neben 50 Cent demnach Jason Momoa (Blanka), Noah Centineo (Ken) und Wrestler Roman Reigns (Akuma) zu sehen. Den Protagonisten Ryu spielt laut Bericht Kampfsportler und Schauspieler Andrew Koji. Regie führt Kitao Sakurai ("Bad Trip").