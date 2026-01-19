Leute: Punkrock-Band Green Day eröffnet Superbowl-Show

Der geplante Auftritt des puerto-ricanischen Rappers Bad Bunny beim Superbowl erhitzte in den USA die Gemüter. Nun verkündet die National Football League, wer noch bei dem Sport-Event dabei ist.
Santa Clara - Die US-Punkrockband Green Day tritt beim diesjährigen Superbowl auf. Die drei Musiker um Sänger und Gitarrist Billie Joe Armstrong sollen die Eröffnungszeremonie am 8. Februar in Santa Clara im Bundesstaat Kalifornien bestreiten, wie die National Football League (NFL) auch auf Instagram verkündete. Bei dem NFL-Finale handelt es sich um eines der größten Livesport-Events weltweit.