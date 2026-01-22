Peter Schilling ist zwar kein Weltstar à la Taylor Swift, aber er hat auch schon mal vom internationalen Ruhm gekostet. Sein Fazit: Das Superstar-Dasein sieht von außen eher toller aus, als es ist.
Berlin - Peter Schilling ("Major Tom (völlig losgelöst)") war Ende der 80er auf dem steilen Weg nach oben, bevor seine Musikerkarriere aus gesundheitlichen Gründen einen Bruch erlitt. Vielleicht ist ihm dadurch aber auch einiges erspart geblieben. Denn kurz vor seinem 70. Geburtstag blickt Schilling durchaus skeptisch auf das Leben von großen Superstars. "Ich habe das ja in Ansätzen auch schon selbst erlebt, als ich über Nacht nicht nur hierzulande, sondern weltweit bekannt wurde. Das ist nicht immer nur schön", sagte Schilling im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Dabei hängen die Nebenwirkungen nicht unbedingt vom Erfolgslevel ab, glaubt Schilling: "Das Prinzip ändert sich ja nicht durch den Status der Bekanntheit. Du wirst erkannt, du bist auf der Straße, du kannst dich sozusagen nicht mehr frei bewegen."