Patrice Aminati hat sich von ihrem Mann, dem Fernsehmoderator Daniel Aminati, getrennt. Die Gründe scheinen vielschichtig zu sein. Ihre Krebserkrankung sei nicht die Ursache für das Liebes-Aus.
Dresden - Influencerin und Model Patrice Aminati (30) hat sich nach eigener Aussage von ihrem Ehemann Daniel getrennt. "Am 23. September habe ich Daniel verlassen. Ich kann Daniel nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat. Wir haben uns als Liebespaar verloren", schrieb sie auf Instagram in einer Story. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Trennung berichtet. "Es ging nicht anders", sagte sie dem Blatt.