Leute: Pamela Anderson: Kann nun wieder spielen

Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Los Angeles - Schauspielerin Pamela Anderson kann eigenen Worten zufolge als Mutter erwachsener Kinder wieder mehr eigene Dinge machen. "Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt die Freiheit habe, mich auf andere Dinge zu konzentrieren, anstatt mir Sorgen um eine Beziehung oder meine Familie zu machen", erzählte die 57-Jährige ihrer Schauspiel-Kollegin Mikey Madison in einem Gespräch des US-Magazins "Variety".

"Meine Kinder sind erwachsen", führte Anderson aus. "Ich bin frei. Jetzt kann ich wieder spielen." Die "Baywatch"-Ikone, die diesen Monat für ihre Rolle im Film "The Last Showgirl" für den Golden Globe nominiert wurde, hat aus ihrer ersten Ehe mit dem Schlagzeuger Tommy Lee in den 90er Jahren zwei erwachsene Söhne.