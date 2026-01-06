Leute: Netflix kündigt weitere Emily in Paris-Staffel an

1 Netflix hat eine sechste Staffel der Hit-Serie "Emily in Paris" angekündigt. (Archivbild) Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa Vor wenigen Wochen erschien die fünfte Staffel der erfolgreichen Serie «Emily in Paris». Nun löst Netflix mit einer Ankündigung Begeisterung bei den Fans der romantischen Komödie aus.







Paris - Fans von "Emily in Paris" können sich auf eine weitere Staffel der Erfolgsserie freuen. "Emily in Paris kehrt mit Staffel 6 zurück!", verkündeten die Streamingplattform Netflix und Hauptdarstellerin Lily Collins auf Instagram. Ein Clip zeigt Collins, wie sie auf einem Smartphone-Bildschirm erscheint und in Paris eine als Ziffer sechs geformte Kerze auspustet. Diese steckt in einem Croissant auf einem französischen Balkon mit dem Eiffelturm im Hintergrund.