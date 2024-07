1 Auch persönlich ein großer Quiz-Fan: Laura Karasek Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Gute Nachrichten für Fans der beliebten Moderatorin: Laura Karasek wird weitere Folgen der «NDR Quizshow» moderieren.









Hamburg - Laura Karasek wird weitere Folgen der "NDR Quizshow" moderieren. Das schrieb die 42-Jährige auf Instagram. "Proud and happy to announce: die Quizshow geht weiter! Mit NOCH MEHR Folgen. Mit noch mehr Inhalt, noch mehr Genuss, noch mehr Geschmack. Für unseren Spieltrieb. Ich freue mich so sehr. Eure Quiz-Lauri."