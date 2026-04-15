An den geplanten Auftritten von Kanye West in Europa gibt es teils heftige Kritik. In Großbritannien darf der Rapper nicht einreisen, seine Marseille-Show verschiebt er. Drohen ihm weitere Absagen?
Paris/London - Der Druck auf US-Rapper Kanye West in Europa wächst: Nach dem Einreiseverbot durch die britische Regierung ist West nun den französischen Behörden zuvorgekommen und hat seinen geplanten Auftritt in Marseille verschoben. Zuletzt war bekanntgeworden, dass Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez entschlossen sei, das Konzert zu verbieten.