Leute: Kein Konzert von Kanye West in Polen – Kritik wegen Hetze

Was darf Kultur? Rapper Kanye West reizt diese Grenzen aus – und überschreitet sie nach Ansicht vieler. Nun meldet sich der Bundesbeauftragte gegen Antisemitismus zu Wort.
Warschau - In der Debatte um Auftritte des umstrittenen US-Rappers Kanye West hat der Bundesbeauftragte gegen Antisemitismus, Felix Klein, hetzerische und diskriminierende Äußerungen im Kulturbereich klar verurteilt. "Ich sehe es mit großer Sorge, dass im Kunst- und Kulturbereich Künstlerinnen und Künstler die Bühne nutzen, um vor großem Publikum antiisraelischen Hass und Hetze zu verbreiten", sagte Klein den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.