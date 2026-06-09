Leute: Katy Perry nimmt Trudeau erstmals auf roten Teppich mit

Vergangenes Jahr machten Katy Perry und Justin Trudeau ihre Beziehung öffentlich. Nun nimmt die Sängerin den kanadischen Politiker erstmals mit auf den roten Teppich - zu einem besonderen Anlass.
New York - Popstar Katy Perry (41) hat sich bei der Premiere ihres neuen Films erstmals mit ihrem Partner, dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54), auf dem roten Teppich gezeigt. Das Paar posierte am Montag händchenhaltend und strahlend vor Fotografen beim Tribeca Festival in New York zur Premiere von Perrys Konzertfilm "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris".