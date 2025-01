Leute: Julianne Moore: Hielt bei Filmdreh Schwangerschaft geheim

1 Julianne Moore hatte beim Dreh des Kultfilms "The Big Lebowski" ein Geheimnis vor ihren Kollegen. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Julianne Moore litt beim Dreh des Kultfilms «The Big Lebowski» unter großer Übelkeit, wie sie heute berichtet. Den Hintergrund dazu wollte sie am Set aber niemandem erzählen.









Link kopiert



Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Julianne Moore hatte eigenen Worten zufolge beim Dreh des Kultfilms "The Big Lebowski" ein Geheimnis vor ihren Kollegen. "Ich war mit meinem Sohn schwanger", erzählte die 64-Jährige in der "Drew Barrymore Show". Mit Blick auf eine Szene aus dem Film erklärte Moore, dass ihr an dem Tag "so schlecht" gewesen sei.