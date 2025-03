Leute: Jesse Eisenberg: ChatGPT ist von mir nicht beeindruckt

Comedy-Star live erleben „Das war ein Scheitelpunkt meines Lebens“

Der Comedian Bastian Bielendorfer verrät im Gespräch, wie schwer seine Kindheit als Lehrerkind wirklich war und gibt Einblicke in das, was die Besucher seiner aktuellen Show „Mr. Boombasti – In seiner Welt ein Superheld“ erwartet. Wir verlosen Tickets für seine Show 22. März im Europa-Park in Rust.