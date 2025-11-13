Leute: James van der Beek versteigert Dawsons Creek-Requisiten

Im vergangenen Jahr gab «Dawson's Creek»-Hauptdarsteller James van der Beek bekannt, an Krebs erkrankt zu sein. Fans können den Schauspieler nun beim Kampf gegen die Krankheit unterstützen.
Berlin - Der an Darmkrebs erkrankte US-Schauspieler James van der Beek lässt laut einem Medienbericht Requisiten vom Set der Teenie-Serie "Dawson's Creek" versteigern. Wie das Promimagazin "People" berichtete, will der 48-Jährige mit der Auktion bei dem Auktionshaus Propstore Auctions eine Krebsbehandlung bezahlen.