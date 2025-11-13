Leute: James van der Beek versteigert Dawsons Creek-Requisiten

Im vergangenen Jahr gab «Dawson's Creek»-Hauptdarsteller James van der Beek bekannt, an Krebs erkrankt zu sein. Fans können den Schauspieler nun beim Kampf gegen die Krankheit unterstützen.

Berlin - Der an Darmkrebs erkrankte US-Schauspieler James van der Beek lässt laut einem Medienbericht Requisiten vom Set der Teenie-Serie "Dawson's Creek" versteigern. Wie das Promimagazin "People" berichtete, will der 48-Jährige mit der Auktion bei dem Auktionshaus Propstore Auctions eine Krebsbehandlung bezahlen.

"Ich habe diese Schätze jahrelang aufbewahrt und darauf gewartet, dass der richtige Moment kommt, um etwas mit ihnen zu machen – und bei all den unerwarteten Wendungen, die das Leben in letzter Zeit gebracht hat, ist mir klar geworden: Die Zeit ist jetzt", zitierte das US-Magazin den Schauspieler.

Van der Beek machte Diagnose vor einem Jahr öffentlich

Dem Bericht zufolge soll im Dezember eine Kette versteigert werden und sein Outfit aus der Pilotfolge. Aber auch für andere Gegenstände aus der Teenie-Serie und aus dem Film "Varsity Blues" (1999) können die Fans bieten. "Dawson's Creek" startete 1999 im deutschen Fernsehen. Neben van der Beek spielten dort auch Katie Holmes (heute 46) und Michelle Williams (heute 45) mit.

James van der Beek hatte die Diagnose vor einem Jahr öffentlich gemacht. "Ich befinde mich in guter Verfassung und fühle mich stark", führte der sechsfache Vater auf Instagram aus. Er sei in Behandlung und habe sich zuletzt "mehr als je zuvor auf meine allgemeine Gesundheit konzentriert".